Odbieranie świadczeń receptą na obniżenie inflacji? Polacy zabrali głos

Z szacunkowych danych przekazanych w poniedziałek przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) wynika, że inflacja w październiku wyniosła 17,9 proc. rok do rok. Tak wysokiego odczytu inflacji nie było w Polsce od końca 1996 roku.

Zdaniem części ekonomistów rosnąca inflacja nad Wisłą to efekt m.in. sprzecznych działań rządu i Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oraz Narodowego Banku Polskiego (NBP). RPP przez ostatni rok podnosiła stopy procentowe (dopiero w październiku br. gremium zdecydowało o ich utrzymaniu), by ograniczyć ilość pieniądza na rynku, tymczasem rząd wprowadzał nowe powszechne świadczenia socjalne, jak choćby czternasta emerytura, bądź stosował rozwiązania niwelujące skutek podnoszenia stóp procentowych, jak np. wakacje kredytowe.

Ograniczenie świadczeń w celu walki z inflacją? Połowa Polaków na „tak"

Pracownia SW Research w sondażu przeprowadzonym dla rp.pl, zapytała Polaków, czy w ich ocenie rząd powinien ograniczać świadczenia finansowe dla Polaków, aby obniżyć poziom inflacji w Polsce.

Z badania wynika, że niemal połowa Polaków opowiada się za takim scenariuszem (47,9 proc.). Jedna czwarta respondentów jest przeciwnego zdania (25,9 proc.). Zbliżony odsetek badanych nie ma w tej sprawie zdania (26,2 proc.).

– Za zmniejszeniem świadczeń finansowych dla Polaków częściej opowiadali się mężczyźni (53 proc.) niż kobiety (43 proc.). Prawie 6 na 10 osób (58 proc.) w wieku do 24 lat oraz taki sam odsetek badanych z dochodem w przedziale między 3001 a 4000 zł netto również uważa, że rząd powinien ograniczać świadczenia finansowe dla Polaków. Najczęściej takiego zdania jest także co druga osoba z wykształceniem wyższym (51 proc.) oraz połowa badanych (52 proc.) mieszkających w miastach o wielkości od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców – komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon, senior project manager w SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 25-26 października 2022 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy.

