Blisko co piąta firma chce podnieść wynagrodzenia. W tych branżach będzie o nie najłatwiej

Twórcy badania zwracają uwagę, że w czerwcu br. – po raz pierwszy od 11 miesięcy – wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw był wyższy od tempa wzrostu inflacji konsumenckiej (11,9 proc. rok do roku, wobec 11,5 proc. rok do roku). To oznacza, że realnie wynagrodzenia w tym miesiącu wzrosły.

Co piąta firma planuje podwyżki

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) postanowił zbadać, jakie plany dotyczące wynagrodzeń mają polskie firmy w najbliższym czasie. Z danych przytoczonych przez obserwatorgospodarczy.pl wynika, że w najbliższych trzech miesiącach płace chce podnieść 17 proc. przedsiębiorstw. Podwyżek nie planuje aż 82 proc. organizacji, a jedynie 1 proc. firm przyznało, że wynagrodzenia obniży.

Analitycy PIE wskazują, że branżą, w której najwięcej firm deklaruje podwyżki wynagrodzeń jest budownictwo (21 proc.). Podniesienie pensji zakładają też przedsiębiorstwa z branży usługowej (19 proc.), produkcyjnej (18 proc.) oraz handlowej (17 proc.). Najmniej firm, które chcą podnosić płace znalazło się w branży TSL (tylko 8 proc.). Najczęściej firmy deklarują wzrost wynagrodzeń od 5 do 10 proc.

Wzrost płac nie tylko w dużych firmach

Z badania wynika również, że największy odsetek organizacji planujących podnieść wynagrodzenia swoich pracowników znajduje się w grupie przedsiębiorstw dużych (21 proc.). Wśród małych oraz mikrofim odsetek ten wyniósł 17 proc. Twórcy badania zwracają uwagę, że 3 proc. mikroprzedsiębiorstw chce podnieść wynagrodzenia o ponad 10 proc., podczas gdy na taki krok nie zdecyduje się żadna firma średnia i duża.

Czytaj też:

