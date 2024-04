Rośnie grupa Niemców, których nie stać na wakacje. Przygnębiające dane

Święta powoli dobiegają końca, za miesiąc majówka, a potem będziemy myślami już przy wakacjach. Okazuje się, że rośnie grono Niemców, których nie stać na letni wypoczynek.

Co czwartego Niemca nie stać na wakacje

Z danych Eurostatu, które przytacza dw.com wynika, że 22,6 proc. naszych zachodnich sąsiadów nie ma pieniędzy nawet na tygodniowy wyjazd wakacyjny raz w roku. Odsetek ten jest najwyższy wśród osób samotnych z dziećmi (43,2 proc.), ale nawet wśród rodzin z dwójką dorosłych i trójką lub więcej dzieci (31,3 proc.), ponadprzeciętna liczba z nich nie może sobie pozwolić, by wyjechać na siedem dni.

Serwis zwraca uwagę, że odsetek Niemców dla których tygodniowe wakacje są zbyt drogie, wzrósł w latach 2022-2023 o 0,4 punktu procentowego.

– Ogólnie rzecz biorąc, osoby samotne (30,4 proc.) niemal dwukrotnie częściej niż pary (16,8 proc.) mają zbyt mało pieniędzy na wakacyjny wyjazd. Liczby te również nieznacznie wzrosły. Dotyczy to także gospodarstw domowych bez dzieci, które nie są w stanie zafundować sobie urlopu; odsetek ten wzrósł z 21,1 do 22 proc. W przypadku gospodarstw domowych z dziećmi odsetek ten nieznacznie spadł z 23,7 do 23,5 procent, nadal jednak znajduje się powyżej średniej – pisze dw.com.

Posłanka do Bundestagu Sahra Wagenknecht uważa, że „taki rozwój sytuacji jest haniebny”: – Prawie jedna czwarta nie może nawet wziąć tygodnia wolnego – podkreśla cytowana przez serwis liderka nowej partii Sojusz Sahry Wagenknecht (BSW), nazywając to „wskaźnikiem upadku kraju za rządów obecnej koalicji”. – Potrzebujemy zwrotu w polityce gospodarczej i społecznej w Niemczech – zażądała lewicowa polityk – dodaje.

Dane Eurostatu pokazują, że odsetek osób, która ma zbyt mało pieniędzy na tygodniowe wakacje, wahał się w ostatnich latach na poziomie około jednej piątej. W 2020 roku wynosił 22,4 proc., rok później było to niespełna 20 proc., ale już w latach 2022-2023 ponownie przekraczał 22 proc. Prawdopodobnie pewną rolę odegrała tu wysoka stopa inflacji po rosyjskim ataku na Ukrainę.

