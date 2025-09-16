Rząd dopłaci do pensji. Decyduje rok urodzenia

Przez lata rynek pracy stawiał na młodość, mobilność i elastyczność. Ceniono gotowość do częstych zmian oraz szybkie dostosowanie się do nowych warunków. Dziś jednak sytuacja się odwraca – firmy coraz częściej borykają się z brakiem doświadczonych pracowników, a rozwiązaniem mogą być osoby z pokolenia 50+.

Eksperci podkreślają, że starsi pracownicy wnoszą do firm unikalne kompetencje oraz lojalność, której często brakuje młodszym pokoleniom. Statystyki pokazują, że osoby po pięćdziesiątce rzadziej korzystają ze zwolnień lekarskich i częściej pozostają w jednej firmie na dłużej. Jak zauważa Mikołaj Zając z firmy Conperio, wielu z nich chce spokojnie przepracować czas pozostały do emerytury, co przekłada się na stabilność zatrudnienia.

Mimo tych atutów wciąż silne są stereotypy. Z danych resortu rodziny wynika, że pod koniec 2024 roku zarejestrowanych było ponad 211 tys. bezrobotnych powyżej 50. roku życia. Z kolei badania Hays Poland pokazały, że aż 90 proc. respondentów uważa, iż osobom po pięćdziesiątce trudniej odnaleźć się na rynku pracy. Analiza Polskiego Instytutu Ekonomicznego potwierdziła, że w ogłoszeniach rekrutacyjnych częściej pojawiają się określenia „młody”, „energiczny” czy „dynamiczny” niż neutralne sformułowania.

Tymczasem menedżerowie w krajach OECD przyznają, że pracownicy powyżej 45. roku życia radzą sobie równie dobrze, a czasem nawet lepiej niż młodsi. Mimo to w Polsce wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55–64 lata wciąż należy do najniższych w Unii Europejskiej.

Nowe przepisy

Nowelizacja przepisów, która weszła w życie w czerwcu 2025 roku, ma szansę przełamać bariery. Pracodawcy zatrudniający osoby 50+ mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia przez 12 miesięcy. W przypadku emerytów dopłata obowiązuje nawet przez dwa lata. W praktyce oznacza to dodatkowe środki wspierające zatrudnienie tej grupy, a jednocześnie zachętę dla firm do inwestowania w doświadczonych pracowników.

Jak podkreśla Krzysztof Inglot z Personnel Service, kluczowe jest, by nie traktować pięćdziesięciolatków jedynie jako przyszłych emerytów. Ich wiedza, umiejętności i stabilność mogą stać się realnym wsparciem dla rozwoju przedsiębiorstw i całej gospodarki.

