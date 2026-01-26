Czekasz na PIT? W tym roku obowiązuje inny termin

Koniec stycznia to dla pracodawców sygnał rozpoczęcia jednego z kluczowych obowiązków podatkowych – przygotowania i przekazania pracownikom informacji PIT. Dokument ten zawiera dane o dochodach uzyskanych w poprzednim roku oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy i stanowi podstawę do sporządzenia rocznego rozliczenia przez urząd skarbowy. W 2026 roku termin ten ulega jednak przesunięciu.

PIT-11

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pracodawca musi przekazać pracownikom oraz byłym pracownikom informację podatkową najpóźniej do końca lutego. W praktyce oznacza to zazwyczaj datę 28 lutego. W 2026 roku dzień ten wypada jednak w weekend, dlatego ostateczny termin został przesunięty na pierwszy dzień roboczy. W efekcie pracodawcy mają czas na przekazanie PIT-11 do poniedziałku 2 marca 2026 roku.

Wiele firm decyduje się na wcześniejsze wysłanie dokumentów, często już w pierwszej połowie lutego. Dzięki temu pracownicy mogą sprawdzić poprawność danych i w razie potrzeby zgłosić korekty. Obowiązek przekazania PIT dotyczy nie tylko osób aktualnie zatrudnionych, ale także tych, które zakończyły współpracę z danym pracodawcą w trakcie 2025 roku.

Najczęściej przekazywanym formularzem jest PIT-11. Zawiera on informacje o wysokości uzyskanego wynagrodzenia, pobranych zaliczkach na podatek, opłaconych składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zastosowanych ulgach. Osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło, również otrzymują odpowiednie informacje podatkowe przygotowane przez płatnika.

Od kilku lat podatnicy mogą korzystać z elektronicznego rozliczenia w usłudze e-PIT, przygotowanej przez Ministerstwo Finansów. System automatycznie pobiera dane przekazane przez pracodawców i tworzy wstępną deklarację podatkową. Zalogowanie się do serwisu podatki.gov.pl pozwala sprawdzić dane, zatwierdzić zeznanie lub uzupełnić je o przysługujące ulgi. Dzięki temu nie trzeba czekać na papierowy dokument, aby rozpocząć rozliczenie.

Kontakt z pracodawcą

Jeżeli PIT nie dotrze do pracownika do końca lutego, pierwszym krokiem powinien być kontakt z działem kadr lub księgowości. Czasami dokument został już wysłany, ale nie dotarł lub trafił do niewłaściwej skrzynki. W przypadku braku reakcji ze strony pracodawcy sprawę można zgłosić do urzędu skarbowego, ponieważ niewywiązanie się z obowiązku przekazania PIT w terminie może skutkować karą grzywny.

Choć termin złożenia rocznego zeznania podatkowego mija dopiero 30 kwietnia 2026 roku, warto wcześniej sprawdzić poprawność danych. Szczególną uwagę należy zwrócić na zgodność kwot wynagrodzenia, zaliczek oraz uwzględnienie wszystkich ulg. Wczesne rozliczenie pozwala też szybciej otrzymać ewentualny zwrot podatku i uniknąć nerwów związanych z ostatnimi dniami kampanii rozliczeniowej.

