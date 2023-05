14. emerytura. Wiemy, kiedy będą wypłaty

– Wypłata dodatkowego świadczenia emerytalnego planowana jest w tym roku na sierpień-wrzesień, natomiast w kolejnych latach zastosowany będzie specjalny mechanizm, pozwalający dopasować harmonogram wypłat do sytuacji płynnościowej finansów publicznych – poinformował wiceminister finansów Artur Soboń.

Wypłata 14. emerytury

„W tym roku wypłacimy ją w sierpniu-wrześniu, natomiast w kolejnych latach wpisaliśmy taki elastyczny z punktu widzenia środków publicznych mechanizm określania czasu realizacji tego świadczenia każdego roku. Ale gwarantujemy, że to świadczenie będzie realizowane także w kolejnych latach” – powiedział Soboń w Radiu Lublin.

Wyjaśnił, że celem jest zachowanie ram płynności w budżecie. Dodał, że kolejne wypłaty będą realizowane najprawdopodobniej jesienią.

14. emerytura na stałe

Przypomnijmy, że 16 maja Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy ws. 14. emerytury. Jak podkreślił po posiedzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki, świadczenie będzie wypłacane na stałe.

– Wcześniej było ono przekazywane, ale dziś Rada Ministrów przyjęła 14. emeryturę jako stałe świadczenie dla wszystkich emerytów w Polsce. To fundamentalna zmiana – powiedział szef rządu. – To kolejny kamień milowy do poprawy losu i poprawy poziomu życia naszych babć, dziadków, mam i ojców, którym powinniśmy podziękować – dodał.

Świadczenie będzie wypłacane w wysokości emerytury minimalnej, czyli 1 588,44 zł. Pełna kwota trafi do każdego emeryta i rencisty, którzy w ramach regularnej emerytury pobiera do 2 900 zł. W przypadku wyższych emerytur „czternastka” będzie wypłacana w sposób proporcjonalny. W efekcie dodatkową wypłatę otrzyma każdy, kto otrzymuje od ZUS emeryturę nie większą od 4 438,44 zł. O otrzymanie dodatkowej wypłaty nie trzeba będzie wnioskować. Państwo wypłaci je z urzędu.]

Czytaj też:

800+ napędzi inflację. Ekspertka nie ma złudzeńCzytaj też:

Po 800 plus PiS ogłosi 15. emeryturę? Maląg: „Wystarczy..."