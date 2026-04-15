Inflacja w Polsce w górę. Znamy ostateczne dane za marzec

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił ostateczne dane dotyczące inflacji konsumenckiej za marzec. Wyniosła ona 3 proc. rok do roku, wobec 2,1 proc. w lutym. – Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2026 r. wzrosły o 3,0% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (wskaźnik cen 103,0) – czytamy w komunikacie zamieszczonym przez GUS.

Inflacja w górę. Ceny paliw zrobiły swoje

Dzisiejsze dane pokrywają się ze wstępnym szacunkiem dotyczącym inflacji konsumenckiej w marcu, który GUS przedstawił przed dwoma tygodniami.

W relacji do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,1 proc. (ceny towarów o 1,4 proc., a usług o 0,2 proc.). GUS wskazuje, że w porównaniu z lutym największy wpływ na wskaźnik cen miały wyższe ceny w zakresie transportu (wzrost o 8,2 proc. miesiąc do miesiąca), a także: odzieży i obuwia (o 4,7 proc.), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 0,7 proc.), jak również higieny osobistej, ochrony socjalnej oraz pozostałych towarów i usług (o 0,8 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o: 0,79 p. proc., 0,16 p. proc., 0,04 p. proc. i 0,03 p. proc. Niższe ceny w zakresie m.in. informacji i komunikacji oraz wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego (po 0,3 proc.) obniżyły ten wskaźnik po 0,02 p. proc.

Jak wygląda sytuacja względem marca 2025 r? – W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wyższe ceny m.in. w zakresie: użytkowania mieszkania lub domu, zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, gaz i inne paliwa (o 4,3 proc.), żywności i napojów bezalkoholowych (o 2,1 proc.), rekreacji, sportu i kultury (o 5,1 proc.), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 6,7 proc.), transportu (o 3,1 proc.), zdrowia (o 4,7 proc.) oraz restauracji i usług zakwaterowania (o 4,6 proc.), podniosły wskaźnik odpowiednio o: 0,87 p. proc., 0,54 p. proc., po 0,32 p. proc., 0,29 p. proc. i 0,25 p. proc. – wylicza GUS.

Ceny spadły natomiast w kategoriach odzież i obuwie (o 3,2 proc.), a także wyposażenie mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego (o 1,6 proc.) obniżając wskaźnik odpowiednio o 0,12 p. proc i 0,09 p. proc.

