Były członek RPP o decyzji Rady: Bardzo źle się stało

Rada Polityki Pieniężnej po rekordowo długim posiedzeniuzdecydowała się ponownie nie podnosić stóp procentowych. Opublikowano także przewidywania inflacyjne gremium.

– Bardzo źle się stało, bo RPP od poprzedniego posiedzenia odeszła od realizacji swojego konstytucyjnego zadania, jakim jest dbałość o stabilność pieniądza w wykonaniu strategii bezpośredniego celu inflacyjnego, co oficjalnie ma w dokumentach – powiedział w „Kropce nad i” na antenie TVN24 Bogusław Grabowski, ekonomista i były członek Rady Polityki Pieniężnej.

– Lepiej, że Rada nie podniosła stóp, bo jakby je podniosła o 25 punktów bazowych, bo to by niczego nie zmieniło. Byłby to pewne rodzaju kamuflaż – powiedział ekonomista. – Rada Polityki Pieniężnej nie jest od tego, aby obniżać inflację, a od tego, aby doprowadzić inflację do celu w perspektywie działania polityki pieniężnej, czyli w ciągu 24-36 miesięcy, a już 20 minęło – dodał.

Inflacja utrzyma się poza celem do 2025 roku

W przewidywaniach inflacyjnych, które opublikowała Rada Polityki Pieniężnej, można przeczytać, że do celu inflacyjnego, który NBP ustalił na poziomie 2,5 proc., dojedziemy dopiero w 2025 roku. Co ciekawe, Rada zakłada, żeprawdopodobieństwo tego wynosi 50 proc.

– Inflacja przekroczyła cel inflacyjny na poziomie 2,5 proc. 20 miesięcy temu. Według prognoz NBP – bez względu na to, jak trafne one są – w ciągu najbliższych trzech lat do tego celu nie dojdziemy. Łącznie to w celu inflacyjnym nie będziemy przez 4-5 lat – powiedział Bogusław Grabowski.

