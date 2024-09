Sezon grzewczy 2024. Gdzie kupić najtańszy węgiel?

Zbliżający się sezon grzewczy zazwyczaj nie sprzyja obniżkom cen węgla, które standardowo pojawiają się wiosną, kiedy dostępność surowca jest większa. Tymczasem, w związku z nadejściem jesieni, pojawia się pytanie, jak kształtują się aktualne cenniki na węgiel. Wbrew powszechnym oczekiwaniom, Polska Grupa Górnicza (PGG) przygotowała niespodziewaną promocję.

Promocja na węgiel od PGG

Kilka dni temu PGG poinformowała o obniżce cen na Karolinkę Groszek 5–25 mm. Osoby, które zdecydują się na zakup co najmniej dwóch ton tego węgla, mogą zaoszczędzić 200 zł na każdej tonie. Oferta jest ważna do 30 września 2024 roku, a promocyjna cena wynosi 1550 zł za tonę.

Pełny cennik dostępny jest na stronie internetowej PGG, a poniżej przedstawiono wybrane produkty i ich aktualne ceny:

Karolinka Groszek 5–25 mm: 1550 zł za tonę (cena promocyjna),

Pieklorz Groszek 5–25 mm: od 1550 zł za tonę,

Orzech – Jankowice: od 1500 zł za tonę,

Orzech – Mysłowice-Wesoła: od 1570 zł za tonę,

Kostka – Marcel: od 1350 zł za tonę,

Orzech – Ziemowit: od 1250 zł za tonę,

Orzech – Rydułtowy: od 1200 zł za tonę.

Ceny węgla w Południowym Koncernie Węglowym

Południowy Koncern Węglowy również oferuje konkurencyjne ceny na różne rodzaje węgla. Przykładowo:

Kostka II Sobieski: 1270 zł brutto za tonę,

Kostka Sobieski, Janina: 1300 zł brutto za tonę,

Orzech Sobieski, Janina: 1250 zł brutto za tonę,

Orzech Brzeszcze (kl. 29): 1290 zł brutto za tonę,

Jaret Groszek II Sobieski, Janina: 1170 zł brutto za tonę,

Groszek Sobieski (kl. 23), Janina (kl. 23): 1100 zł brutto za tonę,

Groszek Brzeszcze (kl. 29): 1290 zł brutto za tonę.

Jak sprawdzić ceny węgla w swojej okolicy?

Zakup węgla często odbywa się w lokalnych składach opałowych, dlatego kluczowe jest porównanie ofert w najbliższej okolicy. W tym celu pomocna może okazać się rządowa strona internetowa cieplo.gov.pl, która umożliwia użytkownikom porównanie cen węgla w różnych punktach sprzedaży w Polsce. Na portalu znajduje się baza tysięcy sprzedawców, a dane są automatycznie aktualizowane.

Korzystając z wyszukiwarki, można filtrować wyniki według lokalizacji (województwo, powiat), rodzaju opału oraz sortować oferty od najniższej do najwyższej ceny. Jednak strona nie oferuje możliwości zakupu ani rezerwacji towaru – jest wyłącznie narzędziem do porównywania ofert i uzyskiwania kontaktów do sprzedawców.

Aby dokonać zakupu, konieczne jest udanie się do wybranego punktu osobiście.

