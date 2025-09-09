Emerytura i renta z dodatkiem. ZUS wypłaca kolejne świadczenie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od marca 2025 roku wypłaca dodatek dla sieroty zupełnej w wysokości 654,48 zł. Świadczenie to przysługuje osobom, które utraciły oboje rodziców i pobierają rentę rodzinną. Co ważne, ZUS nie bierze pod uwagę wieku przy przyznawaniu dodatku – liczy się prawo do renty rodzinnej.

Komu przysługuje świadczenie?

Dodatek przeznaczony jest dla osób, które utraciły rodziców i mają prawo do renty rodzinnej. Można go uzyskać także w sytuacji, gdy ojciec dziecka był nieznany od chwili narodzin, a pewna jest jedynie śmierć matki. Świadczenie wypłacane jest tak długo, jak długo przysługuje renta rodzinna. Najczęściej warunkiem jej przedłużenia jest kontynuowanie nauki – maksymalnie do 25. roku życia.

Resort rodziny przypomina, że renta rodzinna bez względu na wiek przysługuje dzieciom, które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16. roku życia lub w trakcie nauki do momentu osiągnięcia 25 lat. Jeżeli dziecko kończy 25 lat w ostatnim roku studiów, renta rodzinna przysługuje do zakończenia tego roku akademickiego.

Obecnie kwota świadczenia to 654,48 zł i obowiązuje do końca lutego 2026 roku. Potem zostanie poddana kolejnej waloryzacji. W marcu 2025 roku dodatek został podwyższony z 620,36 zł, co oznacza wzrost o blisko 35 zł.

Jak złożyć wniosek?

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek ERRD w ZUS. Trzeba także dołączyć dokumenty potwierdzające daty zgonu rodziców lub w przypadku, gdy ojciec był nieznany – akt urodzenia dziecka wraz z aktem zgonu matki. ZUS ma 30 dni na rozpatrzenie sprawy. Jeśli decyzja będzie odmowna, wnioskodawca ma prawo odwołać się w ciągu kolejnych 30 dni. Brak odwołania sprawi, że decyzja stanie się prawomocna.

Dodatek dla sieroty zupełnej to ważne wsparcie finansowe, które może podnieść wysokość renty rodzinnej o kilkaset złotych miesięcznie. Dla wielu uprawnionych osób jest to realna pomoc w codziennych wydatkach.

