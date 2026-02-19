10 mln seniorów otrzyma przysyłkę z ZUS. Jest komunikat

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wydał komunikat, w którym informuje o zakończeniu wysyłki formularzy PIT za 2025 rok. Ostatnie przesyłki przekazano 18 lutego br. – Ponad 10 mln formularzy PIT-40A, PIT-11A i PIT-11 trafiło do osób, które w ubiegłym roku choćby tylko raz pobrały świadczenie z ubezpieczeń społecznych – czytamy w komunikacie.

ZUS zakończył wysyłkę PIT-ów

ZUS przypomina, że osoba, która otrzymała deklarację PIT-40A nie musi składać zeznania podatkowego do swojego urzędu skarbowego. Jeśli wynikiem rozliczenia jest niedopłata, ZUS potrąci odpowiednią kwotę ze świadczenia za kwiecień br. W przypadku deklaracji PIT-11A lub PIT-11 podatnik może samodzielnie złożyć zeznanie do swojego urzędu skarbowego albo poczekać do 30 kwietnia. Wówczas urząd skarbowy zaakceptuje zeznanie PIT-37 za 2025 rok wygenerowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT.

– Aby skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, trzeba do 30 kwietnia złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe PIT-37 lub PIT-36. Odliczenia nie będą uwzględnione w zeznaniu wygenerowanym automatycznie – informuje instytucja.

ZUS przypomina również, że każdy emeryt i rencista może przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta sama organizacja co w ubiegłym roku, nie trzeba składać żadnej dodatkowej dokumentacji w urzędzie skarbowym. Jeżeli ma być inna, należy złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP.

PIT-40A adresowany jest do emerytów i rencistów, którzy pobierali świadczenie z ZUS przez cały rok kalendarzowy, a wynikiem rozliczenia jest niedopłata podatku lub saldo 0 zł.Dokument ten trafił także do osób mieszkających w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeśli świadczenia podlegają opodatkowaniu w Polsce.

Z kolei PIT-11A dostały osoby, które pobierały świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego, m.in. zasiłki: chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze oraz świadczenia rehabilitacyjne.

PIT-11A otrzymują także emeryci i renciści, którzy:

nie pobrali świadczenia za grudzień danego roku podatkowego,

w momencie rozliczania podatku nie byli świadczeniobiorcami ZUS,

mieli nadpłatę podatku,

złożyli w ZUS wniosek dotyczący obliczania i pobierania zaliczki na podatek dochodowy np. o niepobieranie zaliczek na podatek od dochodu do 30 tys. zł,

złożyli wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku.

PIT-11 otrzymałynatomiast osoby, które pobrały w ubiegłym roku:

świadczenie należne po osobie zmarłej,

alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu lub należności na zaspokojenie potrzeb rodziny, jeżeli pozostają w rozdzielności majątkowej ze współmałżonkiem.

Kogo ZUS nie rozlicza?

ZUS podkreśla, że nie rozlicza osób mieszkających w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, ani świadczeniobiorców, którzy mają nadpłatę podatku. Zwrot nadpłaty otrzymają oni z urzędu skarbowego w ciągu 45 dni od dnia, w którym złożą zeznanie podatkowe, lub od 30 kwietnia, jeśli urząd zaakceptuje zeznanie z usługi e-PIT.

