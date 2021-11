Inflacja się rozpędza. GUS przyjrzał się podwyżkom, najbardziej zdrożało paliwo

„Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 6,8 proc”. – informuje GUS w najnowszym komunikacie. Nie jest to zaskoczenie, bo informacje o kolejnym rekordowym odczycie inflacji usłyszeliśmy kilkanaście dni temu, niemniej precyzyjne wyliczenia tego, co wzrosło w porównaniu z wrześniem oraz poprzednim rokiem bardzo działa na wyobraźnię oraz pokazuje, które produkty zdrożały i o ile. Zestawienie nie pozostawia również wątpliwości, że inflacja rozpędza się. Ostatni raz z inflacją na poziomie niemal 7 proc. mieliśmy do czynienia w pierwszej połowie 2001 roku.

Zdaniem ekonomistów, w najbliższych miesiącach inflacja może dobić do poziomu 8 proc.

Co zdrożało w ciągu roku

W październiku rachunki za prąd były przeciętnie o ponad 10 proc. wyższe niż rok wcześniej. Tylko w ciągu miesiąca energia zdrożała o 3 proc. Gaz poszedł w górę o 16,1 proc., a opał o ponad 18 proc.

Jeśli żywność potraktujemy jako spójną kategorię, to w ciągu roku zdrożała o 5 proc. Są jednak produkty, których podwyżki dały się we znaki kupującym. Masło zdrożało o 7 proc., warzywa o 8,3 proc. (za to staniały owoce, ale o mało odczuwalne 0,9 proc.), mięso drobiowe o prawie 19 proc., a cukier o 11 proc. Niemal o 10 proc. więcej płacimy dziś za pieczywo, mięsa wołowe i jajka.

Więcej płacimy nie tylko w sklepach spożywczych, ale też gdy chcemy wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych (kategorii „rekreacja i kultura” + 5 proc.), uczyć się (edukacja +4,6 proc.) albo zjeść w restauracji lub zatrzymać się w hotelu (+7,5 proc.). Zanim zameldujemy się w hotelu, musimy do niego dojechać – a w kategorii „transport” podwyżki są najbardziej dotkliwe. Olej napędowy zdrożał o 34,5 proc., benzyna o 31 proc., a gaz ciekły i pozostałe paliwa aż o 53 proc.

Z zestawienia wynika, że znalezienie grupy towarów i usług, w których nie stwierdzono wzrostu cen, jest praktycznie niemożliwe.

