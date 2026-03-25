Złoty ma dobry dzień. Spada cena dolara, franka i funta

Środa przynosi dalsze wzmocnienie złotego wobec głównych walut, choć zmiany są bardziej umiarkowane niż we wtorek. Spadkowym królem dnia zostaje frank szwajcarski, którego cena spadła najmocniej, aż o 2,56 gr. Pozostałe trzy waluty — dolar, euro i funt — tracą w mniej spektakularnym stopniu. Najmniejsze spadki notuje euro.
Analiza dnia
Dolar amerykański (USD)
Dzisiejszy kurs dolara wynosi 3,6803 zł wobec 3,6850 zł we wtorek. To spadek o 0,0047 zł, czyli 0,47 gr. Amerykańska waluta traci umiarkowanie wobec złotego, ale cena jednak w dół.
Euro (EUR)
Euro kosztuje dziś 4,2692 zł wobec 4,2728 zł we wtorek. Oznacza to spadek o 0,0036 zł, czyli 0,36 gr. Wspólna waluta osłabia się w niewielkim stopniu.
Frank szwajcarski (CHF)
Frank szwajcarski notowany jest dziś na poziomie 4,6592 zł, podczas gdy we wtorek kosztował 4,6848 zł. To spadek o 0,0256 zł, czyli 2,56 gr. To największa zniżka spośród analizowanych walut i pokazuje znaczną siłę złotego wobec szwajcarskiej waluty— tradycyjnej „bezpiecznej przystani”.
Funt szterling (GBP)
Funt szterling kosztuje dziś 4,9306 zł wobec 4,9388 zł we wtorek. To spadek o 0,0082 zł, czyli 0,82 gr. Brytyjska waluta systematycznie oddala się od ceny 5 zł za 1 funt.
Podsumowanie dnia
- USD: -0,47 gr (z 3,6850 zł do 3,6803 zł)
- EUR: -0,36 gr (z 4,2728 zł do 4,2692 zł)
- CHF: -2,56 gr (z 4,6848 zł do 4,6592 zł)
- GBP: -0,82 gr (z 4,9388 zł do 4,9306 zł)
Jakie są dziś kursy walut?
Kursy walut – wtorek, 25 marca
- dolar – 3,6803 zł
- euro – 4,2692 zł
- frank szwajcarski – 4,6592 zł
- funt szterling – 4,9306 zł
Kursy w tym tygodniu
Kursy walut – wtorek, 24 marca
- dolar – 3,6850 zł
- euro – 4,2728 zł
- frank szwajcarski – 4,6848 zł
- funt szterling – 4,9388 zł
Kursy walut – poniedziałek, 23 marca
- dolar – 3,7292 zł
- euro – 4,2867 zł
- frank szwajcarski – 4,7032 zł
- funt szterling – 4,9486 zł
Notowania w minionym tygodniu
Kursy czterech najważniejszych walut w okresie od 16 do 20 marca 2026 r. według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP):
Kursy walut – piątek, 20 marca
- dolar – 3,7032 zł
- euro – 4,2768 zł
- frank szwajcarski – 4,6969 zł
- funt szterling – 4,9557 zł
Kursy walut – czwartek, 19 marca
- dolar – 3,7270 zł
- euro – 4,2782 zł
- frank szwajcarski – 4,6956 zł
- funt szterling – 4,9508 zł
Kursy walut – środa, 18 marca
- dolar – 3,6930 zł
- euro – 4,2613 zł
- frank szwajcarski – 4,6982 zł
- funt szterling – 4,9338 zł
Kursy walut – wtorek, 17 marca
- dolar – 3,7046 zł
- euro – 4,2666 zł
- frank szwajcarski – 4,7093 zł
- funt szterling – 4,9402 zł
Kursy walut – poniedziałek, 16 marca
- dolar – 3,7287 zł
- euro – 4,2694 zł
- frank szwajcarski – 4,7238 zł
- funt szterling – 4,9394 zł
FAQ– najczęściej zadawane pytania o zmieniające się kursy walut
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie, ponieważ zależą od dynamicznych procesów na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki to podaż i popyt, decyzje banków centralnych, dane makroekonomiczne (np. inflacja, PKB) oraz wydarzenia geopolityczne i kryzysy globalne. Na wahania wpływają też spekulacje inwestorów i czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku.
Kiedy Narodowy Bank Polski (NBP) podaje kursy walut?
NBP publikuje średnie kursy walut według następującego harmonogramu:
- Tabela A – kursy średnie walut obcych, codziennie w dni robocze między 11:45 a 12:15.
- Tabela B – kursy średnie walut obcych, w każdą środę między 11:45 a 12:15 (jeśli środa jest dniem wolnym, dzień wcześniej).
- Tabela C – kursy kupna i sprzedaży walut obcych oraz kursy jednostek rozliczeniowych, codziennie w dni robocze między 7:45 a 8:15.
Co wpływa na nagłe skoki kursów walut?
Nagłe zmiany kursów mogą wynikać z gwałtownych wahań popytu i podaży, decyzji banków centralnych, nieoczekiwanych danych makroekonomicznych lub istotnych wydarzeń politycznych.
Czy kursy walut są takie same w bankach i kantorach?
Nie. Kursy NBP są kursami średnimi stosowanymi jako referencja. Banki i kantory ustalają własne kursy kupna i sprzedaży, które mogą się różnić od wartości publikowanych przez NBP.
