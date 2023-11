Coraz mniej pracowników prosi o podwyżki. Niewielu ma w planach zmianę pracy

Aktualnego pracodawcę o podwyżkę poprosi 30 proc. pracowników, prawie tyle samo co w poprzedniej edycji badania i o 7 pkt proc. mniej niż w październiku 2022 roku – wynika z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service.

Mężczyźni częściej proszą o podwyżkę

„Największy odsetek pracowników poprosi aktualnego pracodawcę o podwyżkę – wskazuje tak 30 proc. osób, to niemal tyle samo co w poprzedniej edycji badania, ale już o 7 pkt proc. mniej niż w październiku 2022 roku. Częściej do pracodawcy o podwyżkę zgłoszą się mężczyźni – 34 proc. vs. 26 proc. kobiet” – czytamy w materiale.

Plan zmiany pracy na lepiej płatną ma 19 proc. zatrudnionych. „Im młodszy pracownik, tym większe prawdopodobieństwo, że właśnie taką strategię wybierze. Zmianę miejsca pracy planuje co trzeci 18-24-latek, co czwarty 25-34-latek, ale już zaledwie 17 proc. 45-54-latków i 9 proc. osób powyżej 55 roku życia. Za pracą dorywczą rozejrzy się 12 proc. pracowników, o 5 pkt proc. mniej niż w poprzedniej edycji badania” – czytamy dalej.

Sytuacja na rynku pracy

„Z najnowszego 'Barometru Polskiego Rynku Pracy' Personnel Service wynika, że 46 proc. pracowników dobrze lub bardzo dobrze ocenia swoją sytuację na rynku pracy. Jako neutralną określił ją co trzeci zatrudniony, a jako złą lub bardzo złą zaledwie 16 proc. Można zatem mówić o optymizmie pracowników, który przebija się również w prognozach na kolejny rok. 45 proc. osób nastawia się, że ich pozycja się nie zmieni, 13 proc. liczy na poprawę, a 16 proc. spodziewa się pogorszenia” – podsumowano.

Badanie pracowników i pracodawców w Polsce przeprowadzono na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna metodą CAWI (Camputer-Assister Web Interview) na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1108 osób.

