800 plus nie dla wszystkich cudzoziemców. Rząd ujawnia plan

Rząd przyjął projekt zmian w systemie świadczeń dla cudzoziemców, który wprowadza nowe zasady przyznawania świadczenia 800 plus. Jak poinformował wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk, kluczową zmianą będzie comiesięczna weryfikacja aktywności zawodowej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS sprawdzi cudzoziemców

Zgodnie z projektem ZUS co miesiąc będzie automatycznie sprawdzał, czy cudzoziemiec – nie tylko obywatel Ukrainy – był aktywny zawodowo w poprzednim miesiącu. Jeśli tak, świadczenie zostanie wypłacone. W przypadku braku pracy wypłata zostanie wstrzymana.

Projekt przewiduje również wyjątek dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Duszczyk wyjaśnił, że w przypadku posiadania polskiego orzeczenia o niepełnosprawności świadczenie będzie mogło być wypłacane niezależnie od sytuacji zawodowej rodzica.

Dokument o zmianie przepisów został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji, a następnie przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów. Jak podkreślił Duszczyk, kwestie kluczowe zostały już uzgodnione, a przed posiedzeniem Rady Ministrów doprecyzowane zostaną jedynie sprawy techniczne.

Porządkowanie systemu świadczeń

Nowe regulacje mają nie tylko porządkować system świadczeń, ale też zachęcać cudzoziemców do podejmowania zatrudnienia w Polsce. W projekcie znalazł się również zapis dotyczący finansowania systemu Starlink dla Ukrainy.

Wiceszef MSWiA wyraził nadzieję, że Sejm zajmie się ustawą już na najbliższym posiedzeniu. Następnie dokument trafi do Senatu, a później na biurko prezydenta. Duszczyk ostrzegł, że ewentualne weto prezydenta Karola Nawrockiego wywołałoby chaos prawny, dotyczący zarówno legalności pobytu cudzoziemców, jak i ich dostępu do rynku pracy.

Poprzednia wersja ustawy dotyczącej pomocy Ukraińcom została zawetowana pod koniec sierpnia. Prezydent argumentował wówczas, że świadczenie 800 plus powinni otrzymywać wyłącznie obywatele Ukrainy pracujący w Polsce.

Według danych ZUS w lipcu tego roku świadczenie 800 plus pobierało 276,6 tys. dzieci cudzoziemców, z czego 224,7 tys. stanowiły dzieci ukraińskie.

