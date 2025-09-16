Tak wygląda sytuacja seniorów w Polsce. ZUS podał najnowsze dane

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował raport dotyczący sytuacji Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w pierwszym półroczu 2025 roku. Wynika z niego, że przeciętna emerytura wyniosła 3986,91 zł brutto. Oznacza to wzrost o 9,1 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku 2024.

Stabilna sytuacja

ZUS podkreślił, że stabilna sytuacja na rynku pracy oraz dynamiczny wzrost wpływów ze składek pozwoliły ograniczyć konieczność zasilania funduszu środkami z budżetu państwa. Wskaźnik pokrycia wydatków wpływami ze składek w pierwszym półroczu osiągnął 83,4 proc., a w drugim kwartale – 84,9 proc.

Łączne koszty FUS w pierwszym półroczu 2025 r. wyniosły 223,6 mld zł. Z tej kwoty 198 mld zł przeznaczono na wypłaty emerytur i rent – o 10 proc. więcej niż rok wcześniej. Średnio każdego miesiąca ZUS realizował 8 mln świadczeń emerytalno-rentowych, w tym 6,4 mln emerytur, 1,2 mln rent rodzinnych i ponad 480 tys. rent z tytułu niezdolności do pracy. Wydatki na pozostałe świadczenia z FUS wyniosły 20,1 mld zł i były wyższe o 11,5 proc. niż w pierwszym półroczu 2024 r.

Przychody ze składek w okresie styczeń–czerwiec 2025 r. sięgnęły niemal 190 mld zł, co oznacza wzrost o 9,3 proc. rok do roku. Same wpływy wyniosły 185,7 mld zł – o 7,9 proc. więcej niż przed rokiem. Kluczowym czynnikiem był wzrost wynagrodzeń – średnia płaca brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosła o 8,7 proc.

Kondycja FUS

Na koniec czerwca 2025 r. do ubezpieczeń emerytalnych i rentowych zgłoszonych było 16,3 mln osób, o 24 tys. więcej niż rok wcześniej. Największą grupę stanowili pracownicy etatowi (71 proc.), następnie przedsiębiorcy (11,2 proc.) oraz osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych (8,7 proc.). Rosnący udział mają również cudzoziemcy – stanowili już 7,6 proc. wszystkich ubezpieczonych, czyli 1,2 mln osób. Najliczniejsi byli obywatele Ukrainy (818 tys., 65,9 proc.) i Białorusi (136,4 tys., 11 proc.).

Dzięki dobrej kondycji finansowej FUS dotacja z budżetu państwa została zmniejszona do 22,9 mld zł – o 0,7 mld zł mniej niż rok wcześniej. – Stabilna sytuacja na rynku pracy oraz wysoki poziom składek pozwalają na zmniejszenie zależności od budżetu. System ubezpieczeń społecznych działa efektywnie – ocenił prezes ZUS Zbigniew Derdziuk.

