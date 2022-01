„Wysokie stopy procentowe inflacjogenne”. Doradca Adama Glapińskiego zabrał głos

Wielu ekonomistów – również cytowanych we Wprost – jest zdania, że Rada Polityki Pieniężnej zbyt późno zaczęła podnosić stopy procentowe, co było reakcją nieadekwatną na symptomy zbliżającej się inflacji. W związku z pojawiającymi się w mediach zarzutami o bezczynność Narodowego Banku Polskiego i RPP, głos zabrał doradca szefa banku centralnego prof. Leon Podkaminer. W opinii opublikowanej na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” przekonuje, że podnoszenie stóp procentowych kończy się wyższą inflacją.

Doradca Adama Glapińskiego przekonuje, że wyższe stopy procentowe to wyższa inflacja

W prostym rozrachunku powoduje podnoszenie rat kredytów obrotowych firm, a przedsiębiorcy przerzucają dodatkowe koszty na konsumentów. Rosną więc ceny towarów i usług, w odpowiedzi na co klienci oczekują podwyżek – więc ceny idą w górę jeszcze bardziej, bo postawieni pod ścianą pracodawcy chcą „odbić” sobie wyższe wydatki na pensje poprzez podniesienie cen oferowanych towarów i usług.

– W dużym stopniu są więc one [wyższe stopy procentowe – przyp. red.] bezpośrednio inflacjogenne – przekonuje prof. Leon Podkaminer.

Ekonomista zauważył również, że społeczeństwo błędnie oczekuje, iż szybkie podniesienie stóp procentowych przez NBP zniechęci Polaków do starania się o podwyżki i robienia zakupów „na zapas”, co mogłoby powstrzymać inflację. Tezę o napędzaniu inflacji poprzez „magazynowanie” zakupów porównał do myślenia rodem z PRL. Jego zdaniem zjawisko takie dziś już nie ma aż takiego znaczenia, gdyż większość wydatków Polacy przeznaczają na usługi – a tych nie da się przecież wykonać „na zapas”.

Inflacja w grudniu podskoczyła do prawie 9 proc.

Grudniowy odczyt inflacji okazał się kolejnym rekordem: inflacja wyniosła 8,6 proc. rok do roku. To o 0,9 pkt proc. więcej niż w listopadzie 2021 roku. Dane za grudzień pojawiły się później niż styczniowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej, która na początku miesiąca po raz czwarty z rzędu podjęła decyzję o podniesieniu stóp procentowych. Odczuwają ją – poza wspomnianymi przez prof. Podkaminera przedsiębiorcami korzystającymi z kredytu obrotowego – również spłacający wszystkie inne zobowiązania. Następujące sukcesywnie podwyżki szczególnie mocno uderzają w posiadaczy kredytów hipotecznych. W tym tekście można przeczytać, o ile zdrożała w ostatnim kwartale rata kredytu wziętego na zakup nieruchomości.

Czytaj też:

Inflacja rośnie, a w RPP pora na zmiany. Wiadomo, kiedy decyzja Sejmu