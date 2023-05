Niemcy w recesji. Najnowsze dane nie pozostawiają wątpliwości

Jak podał w czwartek Federalny Urząd Statystyczny, produkt krajowy brutto (PKB) Niemiec spadł w pierwszym kwartale tego roku o 0,3 proc. w ujęciu kwartał do kwartału. W ostatnim kwartale zeszłego roku niemiecki PKB zmniejszył się o 0,5 proc. w porównaniu z wcześniejszym kwartałem. Tym samym gospodarka naszych sąsiadów odnotowała dwa niekorzystne kwartały z rzędu, co oznacza techniczną recesję.

Serwis dw.com zwraca uwagę, że prywatne wydatki konsumenckie zmniejszyły się w pierwszym kwartale 2023 roku o 1,2 proc. Gospodarstwa domowe wydały mniej na żywność i napoje, a także na odzież i obuwie oraz wyposażenie wnętrz. Ponadto kupiły mniej nowych samochodów osobowych, co prawdopodobnie ma związek ze wstrzymaniem na początku roku dopłat do hybryd typu plug-in i zmniejszenia dopłat do pojazdów elektrycznych. W porównaniu z poprzednim kwartałem zmniejszyły się też (o 4,9 proc.) państwowe wydatki konsumpcyjne.

Pozytywne impulsy popłynęły natomiast z handlu zagranicznego. Przedsiębiorstwa wyeksportowały o 0,4 proc. więcej towarów i usług niż w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Więcej też inwestowano, przykładowo inwestycje budowlane wzrosły o 3,9 proc., co ma związek m.in. z łagodną zimą.

Niemieckie firmy boją się o przyszłość

Jak pokazuje niedawne badanie Zrzeszenia Niemieckich Izb Przemysłowo-Handlowych, według firm niemiecka gospodarka potrzebuje szybkiego impulsu do wzrostu, bo zagraża jej stagnacja. Większość przedsiębiorców obawia się wysokich cen energii oraz braku wykwalifikowanych pracowników (odpowiednio 65 proc. i 62 proc.). Tylko jedna badanych trzecia firm ocenia swoją sytuację jako dobrą, zaś nieco ponad połowa uznaje ją za zadowalającą. 15 proc. respondentów uważa, że ich kondycja biznesowa jest słaba. Najmniej optymistyczni są przedstawiciele firm z branży handlu detalicznego.

