Dziś rusza posiedzenie RPP. Co ze stopami procentowymi?

Dziś rozpoczyna się trzecie w tym roku dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP). W środę poznamy decyzję gremium w sprawie wysokości stóp procentowych. Prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP), a zarazem przewodniczący Rady Adam Glapiński zasygnalizował przed miesiącem, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest stabilizacja stóp procentowych do końca tego roku.

Stopy procentowe bez zmian?

Nie dziwi zatem fakt, że ekonomiści spodziewają się pozostawienia stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. – Naszym zdaniem RPP utrzyma stopy procentowe bez zmian i podtrzyma retorykę zbliżoną do tej z ostatnich miesięcy: mimo obniżenia krótkoterminowych prognoz inflacji, w dalszej części roku oczekiwane jest ożywienie wzrostu cen, co w warunkach przyspieszającej gospodarki, ciasnego rynku pracy i dość ekspansywnej polityki pieniężnej nie daje podstaw do obniżek stóp procentowych – prognozują eksperci banku Santander.

Podobnego zdania są ekonomiści PKO BP. – Ostatnie wypowiedzi przedstawicieli Rady nie pozostawiają jednak złudzeń co do jego wyniku – oczekiwana jest stabilizacja stóp, w tym stopy referencyjnej na poziomie 5,75 proc. Warto jednak pamiętać, że Rada lubi zaskoczenia, inflacja kieruje się w stronę celu inflacyjnego, a ostatnie deklaracje ze strony rządu wskazują, że nie zrealizuje się scenariusz wzrostu cen energii o kilkadziesiąt procent. Prawdopodobna decyzja o braku obniżki stóp zostanie też podjęta pomimo nowej projekcji NBP, która na końcu jej horyzontu (2h26) powinna już pokazywać trwały powrót inflacji do celu. Szersze od komunikatu uzasadnienie decyzji Rady poznamy zapewne na czwartkowej konferencji prasowej Prezesa NBP A.Glapńskiego – piszą eksperci największego banku w Polsce.

Przypomnijmy, że główna stopa referencyjna od października zeszłego roku jest na poziomie 5,75 proc. W tamtym miesiącu RPP po raz ostatni dokonała obniżki stóp procentowych o 0,25 pkt proc. Miesiąc wcześniej – ku wielkiemu zaskoczeniu ekonomistów – zdecydowano się na pierwsze cięcia od ponad trzech lat i to aż o 0,75 pkt proc.

Czytaj też:

Walka z inflacją to nie tylko stopy procentoweCzytaj też:

Posłanka Lewicy o wzroście rachunków za prąd. „Minie pół roku, zanim Polacy zorientują się..."