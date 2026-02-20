Termin mija 2 marca. Ci emeryci muszą zgłosić się do ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wydał komunikat skierowany do tzw. wcześniejszych emerytów, którzy dorabiali w 2025 roku do świadczenia. – Dorabiałeś w ubiegłym roku do renty lub wcześniejszej emerytury – przed ukończeniem 60/65 lat? Pamiętaj o rozliczeniu dodatkowych przychodów w ZUS. Termin mija 2 marca – przypomina ZUS w komunikacie zamieszczonym na platformie X.

Do rozliczenia potrzebne są zaświadczenia o przychodach od płatników składek seniora, a także jego oświadczenie o podstawie wymiaru składek, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. – Przychody w dokumentach powinny być ujęte w rozbiciu na miesiące. To pomoże nam rozliczyć świadczenie w najkorzystniejszy dla Ciebie sposób – podkreśla ZUS.

Do jakiej kwoty wcześniejsi emeryci mogli dorabiać w 2025 r?

W 2025 roku dopuszczalna roczna kwota przychodu wyniosła 72 562,00 zł brutto, natomiast graniczna roczna kwota przychodu osiągnęła wartość 134 757,80 zł brutto. Kwoty te odpowiadają 70 proc. i 130 proc. przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń z ubiegłego roku. W 2024 graniczne kwoty przychodu wynosiły odpowiednio 65 611,40 i 121 849,50 zł brutto.

ZUS przypomina, że dorabiać bez ograniczeń mogą emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (65 lat w przypadku mężczyzn i 60 lat w przypadku kobiet). Ograniczenia nie obowiązują również rencistów pobierających renty dla inwalidów wojennych oraz inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową, a także osób otrzymujących renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń. Bez limitów mogą także dorabiać osoby pobierające rentę rodzinną, jeśli jej wysokość jest korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.

