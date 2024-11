11 listopada zrobisz zakupy. Wiemy, które sklepy będą otwarte

11 listopada w tym roku wypada w poniedziałek. W związku z tym, większość Polaków ma przedłużony, trzydniowy weekend. Zabiegani i zapracowani w ciągu tygodnia zwykle nie mają czasu, by iść na większe zakupy od poniedziałku do piątku. W weekend tego czasu jest więcej, dlatego często całe rodziny udają się do marketów lub centrów handlowych, by kupić najpotrzebniejsze produkty na następne dni lub tygodnie. Zanim nadejdzie Święto Niepodległości, warto dowiedzieć się, jakie sklepy tego dnia będą otwarte

11 listopada. Czy markety będą otwarte?

Otóż nie. Tak samo jak centra handlowe. Ponieważ to dzień ustawowo wolny od pracy, obowiązuje zakaz handlu. Tak więc jeśli zaplanowaliśmy rodzinną wycieczkę do centrum handlowego lub lokalnego dyskontu, musimy obejść się smakiem i zmienić plany. Są jednak placówki handlowe, które tego dnia mogą być otwarte. Poniżej podajemy listę

11 listopada. Gdzie zrobię zakupy?

kioski



apteki

stacje benzynowe

restauracje



placówki pocztowe



kwiaciarnie



sklepy zlokalizowane na dworcach, lotniskach

sklepy z pamiątkami

sklepy prowadzone przez właścicieli

Jakie kary za handel w święta?

W Polsce obowiązuje zakaz handlu w niedziele i święta, z pewnymi wyjątkami. Naruszenie tego zakazu może skutkować różnymi sankcjami:

Mandat karny: Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) może nałożyć mandat w wysokości od 1 000 do 2 000 zł. W przypadku recydywy, czyli ponownego naruszenia w ciągu dwóch lat od ostatniego ukarania, mandat może wynieść do 5 000 zł. Grzywna sądowa: Jeśli sprawa trafi do sądu, grzywna może sięgnąć od 1 000 do nawet 100 000 zł. Dotyczy to sytuacji, gdy inspektor PIP zdecyduje się skierować wniosek o ukaranie do sądu zamiast nałożyć mandat. Przestępstwo: Uporczywe lub złośliwe powierzanie pracy w handlu w dni objęte zakazem może być zakwalifikowane jako przestępstwo. W takim przypadku grozi kara grzywny lub ograniczenia wolności.

Dodatkowo, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, kto powierza wykonywanie pracy w handlu lub czynności związanych z handlem pracownikowi lub zatrudnionemu w dni objęte zakazem, podlega karze grzywny w wysokości od 1 000 do 100 000 zł.

Warto pamiętać, że kontrole przestrzegania zakazu handlu przeprowadza Państwowa Inspekcja Pracy, która może działać bez uprzedzenia, o każdej porze dnia i nocy.