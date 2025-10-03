Rehabilitacja czy renta? Polacy muszą wybrać, co bardziej się opłaca

Po wyczerpaniu okresu zwolnienia lekarskiego wielu pracowników nadal nie jest w stanie wrócić do obowiązków zawodowych. W takim przypadku ZUS daje dwie możliwości: świadczenie rehabilitacyjne lub rentę z tytułu niezdolności do pracy. Wybór ten ma ogromne znaczenie, ponieważ decyduje o wysokości przyszłych świadczeń, statusie zawodowym i dalszej sytuacji finansowej.

Świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje osobom, które zakończyły okres pobierania zasiłku chorobowego – standardowo 182 dni, a w przypadku gruźlicy lub ciąży 270 dni – i wciąż nie odzyskały pełnej zdolności do pracy. Kluczowe jest jednak, aby rokowania medyczne wskazywały na możliwość powrotu do aktywności zawodowej w ciągu maksymalnie 12 miesięcy. Wysokość świadczenia to 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przez pierwsze trzy miesiące oraz 75 proc. w kolejnych, chyba że niezdolność do pracy wynika z ciąży, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej – wtedy wypłacane jest 100 proc. podstawy.

Renta z tytułu niezdolności do pracy przeznaczona jest dla osób, których stan zdrowia nie rokuje poprawy w krótkim czasie. Wysokość tego świadczenia zależy od stażu ubezpieczeniowego i podstawy wymiaru składek. Od marca 2025 r. minimalna renta dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy wynosi 1878,91 zł brutto, a dla częściowo niezdolnej – 1409,18 zł brutto. Renta może być powiększona o dodatki, np. pielęgnacyjny, i podlega waloryzacji.

Decyzja o świadczeniu

O przyznaniu renty decyduje lekarz orzecznik ZUS, który ocenia nie tylko stopień niezdolności do pracy, ale także możliwość przekwalifikowania zawodowego. W niektórych przypadkach można uzyskać rentę szkoleniową w wysokości 75 proc. podstawy wymiaru. Osobnym świadczeniem jest renta socjalna – dla osób trwale niezdolnych do pracy z powodu choroby lub niepełnosprawności powstałej w dzieciństwie, podczas nauki lub studiów. Od marca 2025 r. wynosi ona 1878,91 zł brutto.

Decyzja między świadczeniem rehabilitacyjnym a rentą zależy od prognoz zdrowotnych i sytuacji materialnej. Jeśli istnieje realna szansa na powrót do pracy, korzystniejsze bywa świadczenie rehabilitacyjne, które pozwala zachować stosunek pracy i ciągłość ubezpieczenia. Gdy jednak niezdolność ma charakter trwały lub długotrwały, stabilniejszym rozwiązaniem pozostaje renta. W praktyce często wybierany jest model przejściowy – najpierw świadczenie rehabilitacyjne, a następnie renta, jeśli leczenie nie przynosi poprawy.

