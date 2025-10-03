Rekordowe świadczenie z ZUS. Seniorzy dostają po 6590 zł miesięcznie

Emerytura honorowa to najwyższy dodatek, jaki wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od marca 2025 roku jego wysokość wynosi już 6590 zł miesięcznie, czyli o ponad 340 zł więcej niż wcześniej. Zmiana ta to efekt nowelizacji przepisów, które nie tylko podniosły kwotę świadczenia, ale także zmieniły sposób jego waloryzacji. Dzięki temu wielu seniorów zyskało jeszcze więcej – część otrzymała podwyżki sięgające 1050 zł.

Wyższa emerytura honorowa

Do 2024 roku obowiązywała zasada, zgodnie z którą raz przyznana emerytura honorowa pozostawała na tym samym poziomie przez całe życie świadczeniobiorcy. Oznaczało to, że waloryzacja obejmowała wyłącznie nowych stulatków, którzy dopiero nabywali prawo do dodatku. Przepisy wprowadzone pod koniec 2024 roku całkowicie zmieniły ten mechanizm.

Od marca 2025 roku waloryzacja obejmuje wszystkich pobierających emeryturę honorową, niezależnie od tego, kiedy ją przyznano. W praktyce oznacza to, że osoby, które ukończyły 100 lat wcześniej, otrzymały wyraźnie większe podwyżki. Seniorzy, którzy uzyskali świadczenie w okresie od marca 2024 do lutego 2025, mogli liczyć na wzrost o 343,50 zł. Natomiast ci, którzy prawo do emerytury honorowej nabyli w 2023 roku, zyskali aż 1050 zł więcej – ich świadczenie wzrosło z 5540,25 zł do obecnych 6590 zł. Im wcześniej więc ktoś uzyskał prawo do dodatku, tym wyższa podwyżka objęła go w tym roku.

Emerytura dla stulatków

Emerytura honorowa jest przyznawana każdej osobie, która ukończyła 100 lat. Co istotne, ZUS wypłaca ją niezależnie od stażu pracy czy wcześniejszych świadczeń – jedynym kryterium jest wiek. Dodatek przyznawany jest automatycznie, o ile dana osoba pobiera emeryturę lub rentę z ZUS. Wyjątek stanowią stulatkowie, którzy nie mają żadnych świadczeń z Zakładu – w ich przypadku konieczne jest złożenie wniosku, by urzędnicy mogli rozpocząć wypłaty.

Dzięki wprowadzonym zmianom emerytura honorowa stała się świadczeniem nie tylko prestiżowym, ale i realnie rosnącym w czasie. Podwyżki na zasadach waloryzacji objęły wszystkich uprawnionych, co oznacza znaczące wsparcie dla najstarszych obywateli.

