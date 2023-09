Oferty pracy są, ale kandydatów jest znacznie więcej niż ogłoszeń. Dwieście osób na jedno miejsce

Popularny serwis ogłoszeniowy w internecie. W zakładce „Praca” jest blisko 1 tys. ofert zatrudnienia dla specjalistów różnych branż. Chętni do zmiany firmy mogą przebierać w ogłoszeniach do woli. Aby przejrzeć większość z nich i odpowiedzieć na wybrane propozycje pracy, trzeba poświęcić minimum kilka godzin przed komputerem.

Wysyp wakatów na rynku pracy. Firmy rywalizują o pracowników

Znajdują się tam zarówno ogłoszenia pracy w korporacjach, jak i w małych przedsiębiorstwach. Kandydaci znajdą także liczne oferty pracy online, hybrydowej czy biurowej. Podobnie wygląda sytuacja na innych portalach branżowych. Zdaniem ekspertów wszędzie mamy do czynienia z wysypem wakatów. Pracodawcy, by przyciągnąć jak najwięcej osób do swoich firm, licytują się na benefity pracownicze, zamieszczają kwoty wynagrodzeń, a nawet proponują możliwość wyboru rodzaju umowy.

Tak formułowane ogłoszenia cieszą się olbrzymim zainteresowaniem wśród kandydatów. Aplikują zarówno osoby poszukujące stałego zatrudnienia, jak i ci, którzy chcą zmienić pracodawcę, a także pracownicy z firm konkurencyjnych, którzy rozglądają się na rynku i szukają lepiej płatnych posad. Rekruterzy i dyrektorzy działów muszą zmierzyć się z tzw. kłopotem bogactwa, aby zatrudnić w firmie najlepszych pracowników.

Rekrutacja pracowników. Rozmowy trwają kilka tygodni

Czasami na rozmowy rekrutacyjne z wszystkimi kandydatami muszą poświęcić kilka tygodni. Tak było w przypadku jednej z firm finansowych, która ma siedzibę w zagłębiu biurowym na warszawskim Mokotowie. Na każde z ogłoszeń o pracę na różnych stanowiskach odpowiedziało kilkudziesięciu kandydatów.

Eksperci przejrzeli dostępne źródła wewnętrzne i zewnętrzne ofert zatrudnienia od stycznia do sierpnia tego roku i opracowali dla redakcji Wprost.pl najbardziej popularne ogłoszenia o pracy wśród kandydatów. Headhunterzy przyznają, że najwięcej CV napływa na oferty zatrudnienia w popularnych i prestiżowych zawodach czy branżach. Na drugim biegunie są zawody, które oferują niskie wynagrodzeie za pracę.

Najwięcej kandydatów w przeliczeniu na wakat zarejestrowali wśród kancelarii prawnych (220 osób na jedno miejsce), w branży e-commerce (215 osób) oraz w reklamie (174) i marketingu (166). W podobnym tonie wypowiadają się inni specjaliści rynku pracy.

Gospodarka potrzebuje rąk do pracy. Dominują największe branże

– Najwięcej zgłoszeń kandydatów jest tam, gdzie jest największe zapotrzebowanie na pracowników, czyli w największych sektorach polskiej gospodarki — produkcji, logistyce i usługach. Często w ramach procesów rekrutacyjnych firmy te oferują jednorazowo kilkadziesiąt, a nawet kilkaset stanowisk — mówi Mateusz Żydek z agencji rekrutacyjnej Randstad. Jego zdaniem szczególnie dotyczy to okresu letniego i przedświątecznego, gdy potrzebni są dodatkowi pracownicy w okresie wzmożonego zapotrzebowania na produkty i usługi tych sektorów.

TOP 10 liczby kandydatów na 1 wakat:

Kancelarie prawne – 220 osób

E-commerce – 215

Reklama, grafika kreatywna – 174

Marketing i public relations – 166

Bankowość – 141

Kontroling – 118

BHP – 110

Zdrowie i uroda – 108

HR – 96

Branża IT/programiści – 88

