Specjalny prezent od Biedronki. Wystarczy zrobić zakupy za 20 zł

23 stycznia obchodzimy w Polsce Dzień bez Opakowań Foliowych. Biedronka organizuje z tej okazji specjalną akcję promocyjną. Klienci, którzy w dniach 23-26 stycznia br. kupią świeże warzywa lub owoce za minimum 20 zł, otrzymają w gratisie dwupak wielorazowych warzyworków z poliestru. Akcja ma na celu promowanie ekologicznych nawyków i ograniczenie zużycia jednorazowych opakowań foliowych.

– Dbałość o środowisko naturalne jest jednym z kluczowych filarów działalności Biedronki, dlatego sieć regularnie podejmuje inicjatywy mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu na planetę. Właśnie w tym duchu organizowana jest akcja rozdawania wielorazowych warzyworków, która ma zachęcić do wybierania bardziej ekologicznych rozwiązań podczas zakupów – podkreśla Biedronka.

Specjalna akcja Biedronki. Kto otrzyma „warzyworki"?

Kupując owoce i warzywa w Biedronce, klienci mogą wybrać wielorazowe siateczki tzw. warzyworki, zamiast jednorazowych „zrywek”. Przy zakupach za minimum 20 zł, Biedronka wręczy kolejne zestawy woreczków. "Warzyworki" będą wydawane przez kasjerów lub asystentów przy kasach samoobsługowych. Udział w akcji nie wymaga posiadania karty Moja Biedronka ani aplikacji.

– Poprzez tę akcję chcemy wspierać naszych klientów w proekologicznych wyborach, które przyczyniają się do redukcji plastiku w środowisku. Jednorazowe „zrywki” używane są zaledwie przez kilka minut, a ich recykling jest kosztowny i energochłonny. Korzystanie z wielorazowych rozwiązań to korzyść dla nas wszystkich i dla planety – podkreśla Katarzyna Grabarska, starsza menedżerka ds. eko-projektowania opakowań w sieci Biedronka.

Sieć podkreśla, że „warzyworki" wykonane są z trwałego i wytrzymałego poliestru. To bezpieczne dla żywności rozwiązanie, które pomaga chronić środowisko, zmniejszając ilość jednorazowych plastikowych opakowań trafiających na wysypiska śmieci. Wytrzymały materiał gwarantuje wieloletnie użytkowanie, a wielorazowe siateczki, zapewniając odpowiednią wentylację, pomagają zachować świeżość i smak produktów. Ich wszechstronność pozwala wykorzystać je nie tylko do zakupów warzyw i owoców, ale także do prania bielizny, przechowywania butów czy innych drobnych przedmiotów. „Warzyworki" wytrzymują obciążenie do 5 kg, a łatwość utrzymania ich w czystości zapewnia możliwość prania w pralce lub ręcznie. Sprawdzą się również jako organizery, siatki do prania delikatnych rzeczy, a nawet torby plażowe.

Biedronka po raz drugi angażuje się w obchody Dnia Bez Opakowań Foliowych. W 2024 roku rozdała ponad 2,5 miliona woreczków z poliestru.

